Aras Senol, dopo l’Isola dei famosi spunta l’idea Grande Fratello

Debora Parigi | 13 Giugno 2024

Grande Fratello Isola dei Famosi

Amatissimo dal pubblico italiano, l’attore di Terra Amara Aras Senol ha conquistato anche il mondo dei reality. E così dopo la vittoria all’Isola dei famosi c’è chi lo vorrebbe concorrente della prossima edizione del Grande Fratello. Ma cosa ne pensa l’interprete di Cetin Cigerci? Lui ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. Ecco cosa ha detto.

Aras di Terra Amara dall’Isola dei famosi al Grande Fratello?

La scorsa settimana Aras Senol è tornato a casa dall’Honduras come vincitore dell’ultima edizione dell‘Isola dei famosi. L’interprete di Cetin Cigerci nella soap opera Terra Amara è riuscito a superari vari televoti ed è riuscito a battare anche colleghi che erano dati favoriti. Il merito di questa vittoria va anche alla sua notorietà tra il pubblico italiano che appunto lo ha amato follemente nella serie turca.

Futuro sposo tra meno di un anno (ha mostrato a tutti la sua fidanzata e ha fatto vedere quanto sono innamorati), per lui si stanno aprendo anche le porte della TV italiana. Com’è successo per Can Yaman (che adesso prende parte a molte produzioni italiane), anche per Aras i fan sperano di vederlo spesso in Italia. E così c’è chi pensa di inserirlo nel cast del prossimo Grande Fratello. Ma lui cosa ne pensa? È interessato al famoso reality?

Intervistato dal sito Superguida TV, proprio alla domanda inerente una sua eventuale partecipazione al prossimo GF, lui ha dato una risposta chiara. Ha infatti detto: “No, per me i reality sono finiti. L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano”.

Nessun reality dopo L’Isola, quindi, ma questo non esclude un futuro in Italia per Aras Senol che anzi sogna proprio di lavorare nel nostro Paese. “Se mi piacerebbe lavorare in Italia? Sì, mi sembra un sogno”, ha dichiarato l’attore. “Non sapevo che il pubblico mi amasse così tanto. Sono rimasto scioccato quando sono tornato a casa e ho letto i commenti. È incredibile e credo che questo per me sia più importante della vittoria. In questo momento sono a casa, ma dopo tre o quattro settimane di relax tornerò in Italia, la mia seconda casa”.

E per quanto riguarda il problemi con l’italiano, ha detto che sta lavorando molto e duramente per imparare la lingua.