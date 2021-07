Fabio Rovazzi, di recente, è stato ospite nella trasmissione Stories su Sky TG24. Si tratta di un programma in cui vengono intervistati personaggi del mondo dello spettacolo. Il cantante ha parlato di diversi argomenti, tra successi e momenti difficili. Uno dei quali riguarda proprio la rottura dell’amicizia con Fedez diverso tempo fa. Nessuno dei due quasi ne parla più di ciò che è accaduto all’epoca e ancora oggi non sappiamo con esattezza cosa abbia fatto scoppiare il loro rapporto.

Fatto sta che il conduttore ha posto al suo ospite la seguente domanda: “Fa male perdere un amico?“. L’artista, allora, ha deciso di aprirsi un po’ e ha rivelato che i problemi con Fedez sono cominciati quando il lavoro è entrato all’interno della vita privata. Queste le sue parole esatte come riportate anche da Fanpage:

La situazione che mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericolosa. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone. E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte. Parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione.