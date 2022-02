Fabio Rovazzi insieme a Tom Holland e hanno parlato di Orietta Berti (VIDEO)

1 Fabio Rovazzi parla di Orietta Berti a Tom Holland

Proprio ieri una foto di Fabio Rovazzi è diventata virale. Il motivo? Era insieme a Tom Holland a prendere un caffè. L’attore, famosissimo per interpretare Spiderman nelle pellicole Marvel, si trovava a Roma per promuovere il suo ultimo film: Uncharted. Ed è in questa occasione che c’è stato l’incontro con il cantante che ha tirato fuori il nome di Orietta Berti.

Questo caffè insieme è stato ripreso e il video è su Youtube. Proprio grazie ad esso ci siamo accorti che Rovazzi ha parlato a Tom di Orietta Berti. Durante l’incontro, lui gli ha raccontato di aver passato due settimane su una nave per un programma. Stava ovviamente parlando di Sanremo. E nel dire questo ha aggiunto che era insieme ad una cante italiana famosissima, la Berti appunto.

In questo scambio di battute l’attore gli ha anche chiesto dove fosse andato con questa nave, ma Fabio ha specificato che sono rimasti fermi in un punto proprio per via del programma che stavano facendo. Così Tom Holland si è chiesto perché ci fossero stati per due settimane e Rovazzi ha risposto che non lo sapeva. Qui l’estratto di quel momento:

rov4zzi che parla a tom holland di orietta berti la simulazione continua sembra non finire pic.twitter.com/STEyrlz64q — dani ⊗ (@weirdzay) February 11, 2022

Potete vedere il video completo dell’incontro QUI. Ma perché il cantante e l’attore si sono visti? Cosa c’è dietro questo incontro? Ve lo spieghiamo…