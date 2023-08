NEWS

Nicolò Figini | 21 Agosto 2023

Quando si parla di Fabrizio Corona la provocazione è sempre in agguato, ma se così fosse, in questo caso, saremmo forse di fronte alla più eclatante. Dagospia, infatti, ha riportato un’indiscrezione secondo la quale l’ex re dei paparazzi avrebbe chiesto la mano del chirurgo estetico Giacomo Urtis. Addirittura, sempre secondo il blog fondato da Roberto D’Agostino, ci sarebbe anche una data per l’evento, fissata per il 2024.

Secondo la fonte, inoltre, il chirurgo avrebbe persino affermato, riferendosi all’amico Corona: “Me l’ha chiesto oggi. Io sono innamorato”.

In base a quanto riporta il sito esisterebbe anche un video che mostrerebbe Giacomo e Fabrizio insieme su una moto mentre gridano: “Amore mio”. Il filmato sarebbe stato fatto avere al portale dallo stesso Urtis via Whatsapp.

Rumor nozze Corona Urtis: c’è qualcosa di vero?

Al momento, non sappiamo dove stia il serio e dove il faceto in questa storia, e mettere la mano sul fuoco, quando i protagonisti della storia sono Urtis e Corona, non conviene mai. Nell’attesa di capire meglio se, come già accennato, si tratti di una mera burla di due amici fraterni, Novella mantiene gli occhi vigili.

L’unico aspetto su cui, parlando dell’ex re dei paparazzi e del chirurgo estetico dei VIP non si discute, è proprio la loro grande amicizia. Amicizia della quale Giacomo Urtis aveva parlato in un’intervista a cuore aperto a Belve, rivelando che in passato aveva avuto anche una cotta per Fabrizio Corona:

“Quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte. Ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

Lo stesso Corona, come riporta anche il sito Il Fatto Quotidiano, ospite a Peppy Night svelò: “Di serio non c’è stato nulla”. E poi: “(Giacomo, ndr) si è innamorato dal primo momento che mi ha visto”. Corona proseguì in quell’intervista definendosi da sempre un “trasgressivo” sotto il punto di vista delle relazioni. Che nel caso di questa presunta proposta sia lo stesso?

Adesso non rimane che attendere, e scoprire se l’indiscrezione di Dagospia si rivelerà reale oppure no.

