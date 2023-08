NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

La smentita di Fabrizio Corona

Nella giornata di ieri Dagospia ha diffuso l’indiscrezione secondo la quale Fabrizio Corona avrebbe chiesto la mano di Giacomo Urtis. Secondo quanto riportato dal portale, inoltre, il chirurgo dei Vip avrebbe anche rilasciato alcune dichiarazioni in cui si diceva innamorato e che la proposta era avvenuta proprio poche ore prima. Il sito rivelava anche dell’esistenza di un filmato nel quale si vedono i due sfrecciare via in sella a una moto.

Fino a questo momento nessuno dei diretti interessati aveva commentato il rumor. Il silenzio è stato rotto da Corona, il quale per smentire l’attendibilità dell’annuncio riportato da Dagospia, ha parlato cucendo una provocazione con l’altra, andando dal mondo dell’editoria a quello della televisione. Sul suo profilo Instagram ha detto:

“Si ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero…

Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato“.

Parole ironiche quelle di Fabrizio Corona che secondo il pensiero di molti mirerebbero a smentire le indiscrezioni diffuse nelle ore precedenti. Corona rimane felicemente fidanzato con Sara Barbieri e allo stesso modo continua la sua grande amicizia, perché solo di questo si tratta, con Giacomo Urtis.

