Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Serena Rossi è incinta?

Sul settimanale Di Più si legge che Serena Rossi sarebbe incinta del secondo figlio. L’attrice sarebbe in dolce attesa e pronta ad allargare la famiglia insieme al marito Davide Devenuto. Già genitori di Diego, nato nel 2016 e del matrimonio celebrato lo scorso giugno in gran segreto, pare che ora per lei potrebbe esserci una nuova gravidanza.

È giusto precisare che a oggi la notizia non trova conferme da parte dei diretti interessati, intenti a godersi le vacanze estive. Non sappiamo quindi quanto questa notizia possa essere o meno vera a oggi e sarebbe da prendere con le pinze. L’indiscrezione però informa che l’attrice sarebbe al settimo cielo e dopo aver trascorso dei giorni insieme ai genitori in Campania, si sarebbe spostata in Molise.

Un dettaglio interessante che ha fatto insospettire i fan sarebbe la “sparizione social” da parte di Serena Rossi e di suo marito Davide Devenuto per un certo periodo. Un silenzio che ha incuriosito, specie ora che è emersa questa notizia (seppur non ufficiale e da prendere con le pinze).

La presunta gravidanza di Serena Rossi, tra l’altro, avrebbe anche portato a una decisione lavorativa importante. Secondo quanto si apprende questo sarebbe quindi il motivo che avrebbe portato le riprese della terza stagione di Mina Settembre, che vedono l’attrice protagonista, a essere rimandate.

Il suo ritorno in TV nel ruolo di assistente sociale nell’amata fiction di Rai 1 pare sia arrivato dopo un tentennamento iniziale, come si legge su Dagospia. A fine estate e inizio autunno sarebbero dovute iniziare le riprese. Ma se fosse vera la notizia su Serena Rossi saranno rimandate a data da definire.

Vedremo quindi se l’attrice e suo marito decideranno di uscire allo scoperto come fatto da Federica Pelligrini e Matteo Giunta nelle scorse settimane. Oppure se lo faranno ma per smentire tutto. Staremo a vedere!