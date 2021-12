Fabrizio Zampetti: l’uomo che realizza i sogni di tutti

Il libro di Fabrizio Zampetti

“Niente è così pericoloso quanto l’essere troppo moderni, si corre il rischio di diventare improvvisamente fuori moda”. Fabrizio Zampetti ha scelto questa citazione di Oscar Wilde come incipit del libro Decem-Dieci-Ten, che ha prodotto per raccontare la sua impresa, la sua visione della vita e del lavoro di intermediazione di immobili di lusso.

Zampetti è un uomo che mette una cura maniacale in tutto quel che fa: dai moduli che sottopone per la firma a un cliente, fino all’arredamento del suo studio. Tutto deve essere perfetto. Non solo per lui, ma per il cliente stesso.

Dietro gli abiti su misura, l’aspetto ricercato, il look d’altri tempi ma non passatista, c’è un professionista con una disciplina da accademia militare.

Perché Dieci

Il numero 10 rappresenta la perfezione, cosi come l’annullamento di tutte le cose. La somma delle sue cifre, 1+0, illustra l’eterno ricominciare.

Il significato del numero, quindi, è da ricondurre alle parole “perfezione” e “annullamento”, vocaboli che ben rappresentano e definiscono la vita professionale di Fabrizio Zampetti, un uomo che ha capito ben presto che se c’è una cosa di cui non si può fare a meno, in qualsiasi ambito della vita, è il duro lavoro.

Decem-Dieci-Ten è un’idea di Gianluca Piroli. Un libro che arriva dopo anni di lavoro mirato e coerente, di pazienza, di azioni strategiche che hanno portato Fabrizio Zampetti e la sua Zampetti Immobili di Pregio a essere il punto di riferimento per coloro che cercano un intermediario di fiducia al momento della vendita o dell’acquisto di un’abitazione di lusso a Milano.

Attraverso il racconto di alcuni eventi di Storia Universale che hanno influenzato la nostra epoca e quelle passate, Decem-Dieci-Ten narra la storia particolare di Fabrizio Zampetti. La storia di un uomo vincente, che sa realizzare i sogni, suoi e dei suoi clienti.

