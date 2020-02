Fai Rumore canzone di Diodato a Sanremo 2020: testo, significato e video

Tutto quello che bisogna sapere su Fai Rumore, canzone di Diodato in gara a Sanremo 2020, dal testo, al significato, al video.

Fai Rumore: testo della canzone di Diodato in gara a Sanremo 2020

Martedì 4 febbraio parte ufficialmente Sanremo 2020, e tra i 24 Big in gara, come è orma ben noto da diverse settimane, c’è anche Diodato. Non è la prima volta che il cantante prende parte alla kermesse musicale. Dopo aver partecipato alla manifestazione tra le Nuove Proposte qualche anno fa, precisamente nel 2014, nel 2018 è salito nuovamente sul palco dell’Ariston tra i Big, dove lo ritroveremo anche quest’anno. L’artista stavolta presenterà la sua nuova canzone, Fai Rumore, che anticipa il nuovo album in studio, Che Vita Meravigliosa, che verrà pubblicato il prossimo 14 febbraio. Nel mentre i fan attendono già con ansia il ritorno sulle scene del cantante, che senza dubbio non deluderà le aspettative del pubblico.

In attesa di scoprire cosa accadrà sul palco di Sanremo 2020, leggiamo una piccola parte del testo di Fai Rumore, pubblicato per intero da Tv Sorrisi e Canzoni. La nuova canzone di Diodato, scritta da lui stesso, recita:

“Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te”

Oltre all’estratto del testo di Fai Rumore, scopriamo anche tutto quello che c’è da sapere sul significato della nuova canzone di Diodato, che gareggerà al Festival di Sanremo 2020.

Il significato della canzone

Dopo aver letto un estratto dal testo di Fai Rumore, scopriamo qualcosa in più sul significato di questa nuova canzone di Diodato. Il cantante fa notare come la fine di un rapporto assomigli in qualche modo ad una stanza nella quale i silenzi diventano a tratti insopportabili. Ogni tanto, però, ci sono rumori familiari, e proprio questi ci ricordano la persona che abbiamo amato. E in quei momenti, si tenta sempre di far prevalere la ragione, per evitare di cadere e di farsi del male, e di lasciarsi andare a pensieri e a memorie troppo dolorose. E nonostante per tornare a stare bene si debbano chiudere delle porte, certe volte è inevitabile riaprire vecchie ferite, cadendo così nel vortice dei ricordi. Queste le prime dichiarazioni di Diodato sulla sua canzone e sulla nuova partecipazione a Sanremo 2020:

“Sono al Festival per la terza volta. Questo è un pezzo a cui tengo tanto. È un invito a rompere e ad abbattere i muri dell’incomunicabilità, a bruciare quelle distanza che creano incomprensioni, quei silenzi che tante volte allontano le persone. Per questo spesso è bene farsi sentire, e far rumore. A questa manifestazione sono legati alcuni momenti particolari della mia vita. È un palco che amplifica tutta l’emotività e crea una certa tensione fisica”

Passiamo adesso a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul video di Fai Rumore.

Fai Rumore video

Con l’uscita della nuova canzone di Diodato, Fai Rumore, verrà rilasciato anche il video del brano, che senza dubbio è già attesissimo dai fan. Il pubblico si sta infatti già chiedendo dove e quando sarà possibile vedere il filmato. La clip, naturalmente, verrà pubblicata dopo la prima esibizione del cantante a Sanremo 2020, e sarà disponibile sui suoi canali ufficiali.

Come se non bastasse, i profili Rai e del Festival rilasceranno anche il video della performance live di Diodato dal palco dell’Ariston. Non resta che attendere, a questo punto, per scoprire cosa accadrà, e in che modo l’artista saprà stupire il suo pubblico.

