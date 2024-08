In queste ore è stata pubblicata un’intervista all’interno della quale un noto cantante ha rivelato di sognare una collaborazione con Annalisa. Ecco di chi stiamo parlando.

La proposta per Annalisa

Annalisa ormai amata nel panorama musicale italiano e internazionale come mai prima d’ora. Il suo tour ha registrato un sold out dietro altro nelle principali città italiane e tra non molto andrà in onda, su Canale 5, il suo concerto all’Arena di Verona. Nel corso degli ultimi due anni ha realizzato un sogno dietro l’altro e oggi può ritenersi ripagata e soddisfatta di tutta la fatica che ha fatto per arrivare fin qui.

Diversi suoi colleghi l’hanno elogiata e la elogiano ancora oggi, tra questi possiamo citare Donatella Rettore ma anche Edoardo Vianello. Proprio quest’ultimo in passato aveva espresso la sua ammirazione per l’ex allieva di Amici:

“La musica di oggi non mi piace, non distinguo i vari interpreti perché mi sembra tutti cantino allo stesso modo. Mi piace molto però Annalisa, ha un genere di canzoni che mi sarebbe piaciuto scrivere: frizzanti e divertenti”.

Oggi, nel nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, è tornato a parlare della cantante e ha ribadire quanto le piaccia il suo modo di esibirsi e di cantare. Per tale ragione ha rivelato anche che gli piacerebbe molto realizzare un brano insieme a lei: “Sarebbe bello perché ha un modo spiritoso di cantare. Questo me la fa ammirare molto“.

Annalisa accoglierà questo appello in futuro? Chissà, forse potrebbe essere proprio una collaborazione con Edoardo Vianello quella che si rivelerà essere la nuova hit dell’estate il prossimo anno. Per scoprirlo però dovremo attendere ancora qualche tempo, anche perché l’artista stessa ha affermato che vuole prendersi un periodo di pausa prima di tornare a comporre in autunno.

Rimanete sintonizzate per scoprire quale sarà la sua prossima mossa!