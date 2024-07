Edoardo Vianello ha espresso la sua opinione in merito alle nuove generazioni in campo musicale e ha menzionato Annalisa e i Negramaro. Ecco che cosa ha rivelato il noto cantante.

Edoardo Vianello

Annalisa sappiamo che fa parlare molto spesso di sé e i colleghi di tutte le età le adorano, anche se a volte capita che vengano frantesi come nel caso di Antonello Venditti. A parlare però questa volta è stato Edoardo Vianello, che ha espresso la propria opinione sulle nuove generazioni.

Il noto cantante di ‘Abbronzatissima‘ ha rivelato di non riuscire a distinguere i giovani artisti perché alle sue orecchie sembrano tutti uguali. Fa però eccezione l’ex allieva di Amici perché, stando a quanto riportato dall’intervista de Il Corriere della Sera, scrive delle canzoni frizzanti e divertenti:

“La musica di oggi non mi piace, non distinguo i vari interpreti perché mi sembra tutti cantino allo stesso modo. Mi piace molto però Annalisa, ha un genere di canzoni che mi sarebbe piaciuto scrivere: frizzanti e divertenti.

Edoardo Vianello ha poi fatto una menzione anche di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. In questo caso Il Corriere della Sera riporta parole non molto dolci per quanto riguarda l’aspetto musicale. Vianello infatti afferma che, secondo lui, il collega avrebbe rovinato il brano di Domenico Modugno:

“Invece non sopporto Giuliano Sangiorgi, che ha rovinato una canzone come ‘Meraviglioso’ con un’interpretazione totalmente sguaiata. Ho avuto l’occasione di dirglielo, chissà perché mi ha guardato male”.

Ovviamente noi di Novella 2000 siamo pronti a raccogliere qualsiasi dichiarazione da parte dei diretti interessati, da chiarimenti e smentite. Così come l’eventuale replica di Giuliano Sangiorgi, che insieme ai Negramaro ha costruito un’importante carriera ed è stato anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo presentato da Amadeus.

Voi che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Edoardo Vianello? Fatecelo sapere con un commento.