Nicolò Figini | 18 Ottobre 2023

Grande Fratello

Sopra la casa del Grande Fratello è passato un aereo in onore di Heidi Baci e c’entra anche Vittorio Menozzi

L’aereo per Heidi Baci e Vittorio

Dopo quanto accaduto con il padre, nella stessa sera, dopo la puntata in diretta Heidi Baci ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello. Purtroppo è andata via senza salutare gli altri inquilini e per tale ragione ha reso tutti molto triste.

Del fatto se ne è parlato anche ieri a Pomeriggio Cinque, criticando il comportamento del papà che ha usato parole molto dure. L’opinione l’ha data Annamaria Bernardini De Pace:

“Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto. A una ragazza davanti a tutta Italia.

A milioni di spettatori, non so quanti ma suppongo che ne abbia. E l’ha mortificata in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”.

Nel corso del suo percorso all’interno della Casa, inoltre, Heidi Baci ha legato non solo con Massimiliano Varrese ma anche con Vittorio Menozzi. In queste ore, infatti, fuori dalla casa del Grande Fratello è passato un aereo inviato dai fan in onore dell’ex concorrente e del modello.

Dal video qui sotto scopriamo che il messaggio recitava: “H sempre al tuo fianco. Baciozzi“. I ragazzi hanno subito mandato un abbraccio alla loro ex compagna d’avventura. Poi hanno raggiunto il giardino e con lo sguardo rivolto verso l’altro hanno esclamato: “Ci manchi tantissimo“. Vittorio, invece, le manda un saluto e conclude dicendo: “Ti voglio bene“.

*Passa l'aereo "Heidi sempre al tuo fianco"*



Vittorio: "Ti voglio bene Heidi"



Vittorio uno dei pochi che ci teneva veramente ad Heidi e in queste ore lo sta dimostrando, ps: manca tanto anche a noi ❤️‍🩹#grandefratello #gfpic.twitter.com/ar87NjyUk1 — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

Heidi al momento non ha ancora commentato la sua uscita di scena sui social. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Seguiteci per non perdervi tante altre news.