Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Ottobre 2023

Grande Fratello

Anche a Pomeriggio Cinque, nella giornata di ieri, si è parlato dell’uscita dalla casa del Grande Fratello di Heidi Baci. Nello specifico, però, ci si è concentrati sul confronto che lei e il padre hanno avuto qualche ora prima. Ricordiamo che suo papà le ha detto parole molto dure, così come anche a Massimiliano Varrese.

L’uomo ha sottolineato il fatto che Heidi avrebbe fatto delle scelte molto sbagliate quando ha iniziato a frequentare l’attore. Lui l’ha messa sotto stress e lei non ha fatto nulla per impedirglielo. Poi ha aggiunto che sua madre aveva smesso di guardarla.

Forse è stato questo, il dispiacere, che ha portato Heidi Baci alle lacrime per tutto il resto della diretta di lunedì. Nella notte, infatti, ha preso la decisione di abbandonare il reality senza nemmeno raccogliere le sue cose in quel momento. Di tutto ciò, come dicevamo si è parlato a Pomeriggio Cinque.

Nel video qui sotto possiamo vedere Annamaria Bernardini De Pace mentre commenta rivelando il suo pensiero sulla questione:

“Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto. A una ragazza davanti a tutta Italia.

A milioni di spettatori, non so quanti ma suppongo che ne abbia. E l’ha mortificata in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”.

"Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto"@annamariabdp a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/kxetxufde1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 17, 2023

Poi la conduttrice ha chiesto: “Quindi non c’è niente di male a tuo parere. Uno può innamorarsi a qualsiasi età di chiunque“. La Bernardini De Pace, per smorzare la tensione, ha fatto una battuta: “Secondo me è meglio quando la donna è più grande e l’uomo più piccolo. Viene meglio“.

Voi cosa pensate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.