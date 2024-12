Sta per partire il FantaSanremo 2025 e solo nelle ultime ore sono state svelate le Quotazioni dei Big in gara

Anche quest’anno, in occasione della nuova edizione del Festival, sul web partirà il FantaSanremo 2025 e proprio in queste ore sono state svelate le Quotazioni dei Big in gara.

Le Quotazioni dei Big al FantaSanremo 2025

L’11 febbraio parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2025 e in queste settimane si stanno ultimando gli ultimi dettagli per la buona riuscita della kermesse. Proprio a inizio dicembre Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara e il cast ha convinto a pieno tutto il pubblico. In attesa di scoprire cosa succederà, in questi giorni è stato anche confermata la partenza del FantaSanremo 2025, il tradizionale gioco legato al Festival che anno dopo anno appassiona milioni di utenti. A essere coinvolti sono anche i cantanti stessi, che sul palco, e non solo, tentano di far fare quanti più punti possibili ai loro fan.

In queste ore nel mentre, per tutti gli appassionati, è arrivato un grande annuncio. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Sui social sono state rivelate le Quotazioni dei Big in gara al Festival e ovviamente gli utenti stanno già pensando alla possibile squadra da creare.

Gli artisti più quotati al FantaSanremo 2025 sono naturalmente Giorgia, Elodie e Achille Lauro, il cui valore è ben 18 Baudi. A seguire, con 17 Baudi, troviamo Fedez, Francesco Gabbani e Olly. Il costo di Tony Effe è invece di 15 Baudi. Tra i Big meno quotati, con 12 Baudi, troviamo invece Emis Killa, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, i Modà e Sarah Toscano.

Sta dunque per iniziare il gioco, che da anni appassiona tutto il web. Nelle prossime ore intanto verrà rivelato il regolamento ufficiale e inizieranno le iscrizioni per prendere parte al torneo. Ma cosa accadrà quest’anno sul palco dell’Ariston e chi sarà a vincere il Fantasy Game? Non resta che attendere per scoprirlo.