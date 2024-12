Ieri durante la puntata de La Cena di Natale Carlo Conti ha mandato un messaggio alla sua amica e collega Antonella Clerici. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 ha mostrato il cast in posa per le consuete foto di rito, prima della manifestazione canora. Momento questo che ha unito ancor di più il cast, ma anche fatto chiacchierare per l’assenza di qualcuno.

Sanremo 2025, le foto di rito prima del Festival

Durante l’appuntamento di ieri sera su Rai 1 con La Cena di Natale abbiamo assistito non solo al bacio in diretta tra Gianni Morandi e Katia Follesa. Un momento goliardico che ha divertito tutti. C’è stato spazio anche per il Festival di Sanremo 2025. In uno degli spazi infatti abbiamo visto Carlo Conti presentare il backstage della kermesse canora, dedicato alla foto di gruppo dei cantanti.

Un momento questo che unisce i cantanti in gara e che rende ancora più divertente e interessante l’attesa per il Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio. Prima che arrivi però la kermesse canora, come ormai da tradizione, tutti gli artisti si ritrovano per le consuete foto di rito con TV Sorrisi e Canzoni, che come al solito dedica la copertina del giornale alla manifestazione.

Sappiamo che mancavano alcuni di loro a questo appuntamento (tra questi Fedez giusto per citarne uno), ma ciò non ha comunque tolto la possibilità ai cantanti di Sanremo 2025 di viversi a pieno queste emozioni pre Festival.

“Qua invece sia a Sanremo e stiamo preparando le foto piene di canzoni e di sorrisi. Questo è il cast di Sanremo. Ci stiamo preparando. Tutti sorridenti e felici. È l’occasione per augurare a tutti voi buon Natale, tanta serenità e felicità”, ha detto Carlo Conti.

Per l’occasione Carlo Conti ha ammesso che avrebbero voluto preparare un momento corale, ma per mancanza di tempo non è stato possibile. Tutti insieme allora hanno augurato un buon Natale ad Antonella Clerici e al pubblico a casa.