1 Lo spoiler di Fariba Teherani su Playa Esperanza

Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi sono accadute davvero molte cose. Dalla nomina a leader di Brando Giorgi alla punizione ad Angela Melillo per aver condiviso, la settimana scorsa, un pezzo di lasagna con Elisa Isoardi, concorrente della squadra perdente in quell’occasione. Tra le varie cose, inoltre, Ilary Blasi ha rivelato di uno spoiler fatto da una naufraga. La conduttrice, infatti, ha mostrato una clip dell’appuntamento di lunedì scorso. Nelle immagini abbiamo potuto vedere Fariba Tehrani ha spoilerato l’esistenza di Playa Esperanza.

Il tutto è accaduta durante l’eliminazione di Daniela Martani. Mentre stava abbracciando tutti, infatti, senza che nessuno se ne accorgesse in un primo momento, la mamma di Giulia Salemi le ha preso la testa e le ha sussurrato: “C’è un’altra isola“. Cliccando qui potrete vedere il video del momento.

Forse lo ha fatto perché sperava di tirarla su di morale, anche se alla fine la naufraga eliminata ha preferito abbandonare lo show. La conduttrice, ad ogni modo, ieri sera ha voluto sdrammatizzare affermando: “…Anche perché l’esistenza dell’isola è un po’ il segreto di Pulcinella“, definendo Fariba una bocca larga. Non c’è stata nessuna conseguenza per lei, comunque.

Attualmente sull’altra isola vivono Miryea Stabile, Vera Gemma ed Elisa Isoardi. Loro tre, nel corso delle prossime puntate, avranno l’opportunità di tornare in gara. Vedremo quello che succederà. Nel caso, inoltre, Fariba Tehrani riveli ad altri della presenza di Playa Esperanza non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news.