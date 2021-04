Dall’abito alle scarpe fino all’orecchino: tutti i brand dell’outfit di Ilary Blasi

1 L’outfit di Ilary Blasi

Dopo la pausa di giovedì scorso, dovuta all’inizio in Spagna di Sopraviventes, torna in onda L’Isola dei famosi 2021, condotto da Ilary Blasi. Accanto a lei in studio ci sono sempre come opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e il vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi. Inviato dall’Honduras troviamo l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino.

Anche questa puntata vede una nuova eliminazione e nuove nomination. Ma ci sono anche sorprese e novità, a partire dalla presenza in studio dell’ex naufrago molto contestato Akash Kumar.

A parte tutto questo, diamo spazio, come sempre, al look della padrona di casa Ilary Blasi. I suoi outfit sono sempre molto amati dal pubblico e suscitano grande curiosità. Quindi cosa indossa oggi la conduttrice? Per questa nuova puntata la moglie di Francesco Totti, come riporta sul suo profilo Instagram l’artista Silvia Giacò, ha scelto ancora una volta il marchio Lia Stubbla. Nel dettaglio indossa un abito lungo lungo a collo alto con un vertiginoso spacco di color viola. Le scarpe abbinate, invece, sono del brand Le Silla. Infine notiamo anche un orecchino, sempre sui toni del viola, del marchio Bozart Bijoux.

Che ve ne pare? Vi piace il look della nostra Ilary?

