1 Farida Kant ad Amici con Emma Marrone

Correva l’anno 2010 quando Farida Kant, prossima concorrente di Drag Race Italia, partecipava ad Amici con Emma Marrone. All’epoca, però, lo conoscevamo come Riccardo Occhilupo. Proprio lui, che possiamo osservate nella foto qui sotto, è stato nella stessa classe di Loredana Errore, Stefano De Martino, Elena D’Amario e Pierdavide Carone. Purtroppo non era riuscito ad arrivare al Serale e ha dovuto abbandonare il talent dopo l’eliminazione in una sfida.

Riccardo Occhilupo ad Amici prima di presentarsi a Drag Race Italia

Oggi, però, Riccardo torna in TV nei panni di drag come Farida Kant. Grazie a lei, infatti, parteciperà alla prima edizione italiana di Drag Race Italia. Questa partirà su Discovery+, la piattaforma in streaming dell’azienda, dal 19 novembre 2021. Al momento, purtroppo, non abbiamo informazioni sulla messa in onda in chiaro su Real Time. Probabilmente, però, avverrà nel 2022. Grazie al profilo Twitter del servizio, inoltre, possiamo anche vedere la sua presentazione. Ecco, infatti, cos’ha detto di sé:

Sono Farida Kant. Farida è un personaggio eclettico, bizzarro, folle… Posso incarnare ogni tipo di vostra fantasia. Siete pronti a sognare? Il mio personaggio nasce dall’amore per la moda, per l’arte e il teatro. Metto insieme tutte queste cose per creare qualcosa di fantastico. La mia forza? Naturalmente gli outfit e la mia esuberanza. Sono una designer. Tutto ciò che vedete è opera mia. Se dovessi definirmi con una parola direi pazza. Ho tantissimi punti deboli. Uno di questi è l’ironia. Sono un po’ stronzetta, sì, è un po’ nel mio personaggio. […] Essere a Drag Race Italia è concretizzazione di un sogno. La dimostrazione che in un certo senso ce l’ho fatta. La vincitrice di Drag Race Italia deve essere portatrice di un sogno, di una passione. Deve essere completa in tutto. Quindi… Io.

