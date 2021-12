1 Lo sfogo di Federica Calemme

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando Federica Calemme ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, diventando una concorrente del reality a tutti gli effetti. Nonostante in queste prime ore la modella sembrerebbe essere rimasta un po’ in disparte, stanotte, dopo la fine della diretta, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Federica infatti ha manifestato la voglia di lasciare il Grande Fratello Vip e ha così fatto un lungo sfogo. Ma cosa è accaduto e perché l’influencer ha avuto un momento di crisi? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato con l’ingresso ieri sera di Nathaly Caldonazzo, che ha già diverse amiche in casa, tra cui Eva Grimaldi. Per questo motivo Federica Calemme ha deciso di lasciare il suo posto letto all’attrice per andare a dormire con Sophie Codegoni. A quel punto è arrivata una battuta di Manila Nazzaro, che ha affermato: “Adesso Federica ci vuole lasciare”. Le parole dell’ex Miss Italia tuttavia non sono piaciute alla Calemme, che così si è sfogata con Lulù Selassié e Valeria Marini. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Non lo so se ce la faccio a fare questo gioco. Ragazzi sono sincera non credo di farcela. Ho del nervosismo in questo momento. In pratica è successo che è arrivata la nuova concorrente e visto che è amica di Eva, Manila e Valeria, io ho proposto di lasciare il mio letto a lei, così sta con loro che è loro amica. Manila si è risentita dicendo ‘Federica se ne vuole andare via da qui’.Ed è già da quando sono arrivata che Manila mi sta rompendo i cog**ni. ‘Federica fai questo, Fede fai quest’altro, hai sbagliato a mettere i piatti’ e basta dai. Io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata. […] Dite che sono troppo fragile e non rispondo, ma non è vero. Ho anche risposto a tono, ma posso mandarla a fare in c**o?”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Federica Calemme potrebbe davvero abbandonare il Grande Fratello Vip 6? Nel mentre solo alcune ore fa Lulù si è infuriata con Sophie e Miriana proprio per via della modella. Rivediamo cosa è accaduto.