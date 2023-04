Vi ricordate Federica Carta di Amici 16? Ora ha un nuovo look e ha aperto un canale OnlyFans (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Amici

Grandi novità per l’ex di Amici Federica Carta, la cantante ha cambiato il suo look ed è sbarcata su OnlyFans.

Dopo Amici, anche Federica Carta si iscrive a OnlyFans

La scuola di Amici oltre a far uscire il talento degli allievi e a far diventare delle star chi vi partecipa, porta poi qualcuno ad iscriversi a OnlyFans. Si tratta dell’app per adulti con contenuti esclusivi che gli utenti possono vedere solo pagando. La piattaforma nasce come vendita di contenuti espliciti, ma piano piano si sta trasformando in altro. E l’ultimo ex allievo del talent che si è iscritto è Federica Carta.

La cantante classe ’99 che ha partecipato all’edizione in onda tra il 2016 e il 2017, ha deciso di intraprendere questo nuovo progetto. Sì perché di progetto è proprio lei a parlarne. È stata la stessa Federica a dire a tutti i suoi fan, con un post sul suo profilo Twitter, di questa novità, di questa iscrizione a OnlyFans. E ha poi condiviso anche il link del profilo. Ma a quanto pare è qualcosa che non riguarda appunto i contenuti espliciti e “per adulti”. Ecco le sue parole:

“Ho aperto un profilo OnlyFans. Voglio dare a chi mi segue dei contenuti esclusivi, a partire da un progetto che non vedo l’ora di presentare. Non ci saranno contenuti espliciti. Voglio devolvere l’intero ricavato per una causa che mi sta molto a cuore e della quale parlerò presto“.

Tra l’altro la cantante ha anche cambiato look ed è quasi irriconoscibile. Sul suo profilo Instagram ha tolto tutti i post e ne ha messo uno nuovo con i capelli color platino. Tutto sembra fatto in occasione di questo nuovissimo progetto di cui parlerà a breve.

Come si legge, quindi, sembra un progetto che potrbbe essere legato alla sua musica e quindi niente a che vedere con un genere hot di contenuti. Non sappiamo bene cosa Federica Carta abbia in serbo per i suoi sostenitori. Considerando comunque che il ricavato sarà devoluto in beneficenza, non può che essere qualcosa di davvero bello e importante.