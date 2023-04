NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

Fedez

Il chiarimento di Fedez a Striscia la Notizia

Questa sera, lunedì 17 aprile 2023, andrà in onda il consueto appuntamento con Striscia la Notizia e tra i servizi che verranno mandati in onda anche quello con al centro Fedez. Valerio Staffelli, infatti, gli consegnerà il Tapiro d’Oro per alcune dichiarazioni fatte in passato su Dubai all’interno del podcast “Muschio Selvaggio“, che a distanza di tempo ha contraddetto.

Parlando di “Muschio Selvaggio“, tuttavia, da ormai un po’ di tempo non vediamo al suo fianco Luis Sal. Molti fan hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci un qualche tipo di conflitto. Che i due amici abbiano litigato e non si siano ancora esposti con i proprio follower? Lo youtuber, per esempio, è di recente stato a Parigi per registrare un video durante le rivolte che stanno avvenendo nella capitale francese.

A rispondere alla domanda, a distanza di diversi giorni, ci penserà proprio Fedez. Il rapper, infatti all’inviato di Striscia la Notizia ha risposto quanto segue, come riporta anche il sito FanPage:

“In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

Finalmente tutto è stato chiarito e i fan possono dormire sonni più sereni. Fedez e Luis Sal non hanno litigato. Semplicemente il problema è stata la malattia temporanea del rapper, la quale ha richiesto uno stop dalle registrazione del podcast. In seguito, a causa di impegni lavorativi di Luis, non ha potuto prendere parte alle ultime puntate.

