Andrea Sanna | 31 Maggio 2023

Federica Carta

Durante un concerto in piazza Federica Carta è stata insultata da alcuni presenti. Lei risponde in maniera elegante alle critiche

Gli insulti a Federica Carta

Ieri sera Federica Carta è stata protagonista a Potenza di un concerto in piazza Mario Pagano. L’evento ha avuto inizio alle 20:30 e sul palco oltre alla cantante di Amici è salito anche Lele Blade e non è mancato il Dj Set in apertura.

Se inizialmente sembrava che tutto andasse nel migliore dei modi, a un certo punto si è verificato un evento davvero spiacevole. Stando alla ricostruzione dei fatti dei presenti e fan di Federica Carta, pare che la cantante prima di introdurre un suo brano abbia raccontato un periodo particolare della sua vita. Il suo intento, attraverso la sua musica, era quello di lanciare un messaggio positivo. Mentre la giovane artista stava svolgendo il proprio lavoro, improvvisamente dal pubblico un gruppetto di ragazzi, forse ubriachi, hanno cominciato a insultarla, mandandola a quel paese.

Federica Carta, che ha sentito tutto e a cui non è sfuggito sto particolare, ha chiesto spiegazioni ai soggetti in questione: “Perché mi mandi a fanc***? Che problema hai?”, ha domandato basita. Dopo aver ricevuto la risposta ha dunque aggiunto: “E quindi mi mandi a fanc***?”, per poi fare un cenno con il capo e riprendere a cantare. Secondo i presenti il motivo di tale astio deriverebbe dal poco gradimento di un gruppetto, che attendevano invece l’arrivo di Lele Blade. Un atteggiamento ingiustificato che ha lasciato i più senza parole.

io credo che questa ragazza di ventiquattro anni, che non ha fatto niente di male a nessuno ma sta solamente cantando ad un suo concerto (dove voi non siete stata obbligati ad andare e restare) non meriti tutta questa cattiveria#federicacarta pic.twitter.com/oOxbpPJx8q — giorgia (@giorgiabanin) May 30, 2023

Il video è circolato velocemente sul web . Gli stessi utenti hanno condannato il gesto da parte di alcuni dei presenti nei confronti di Federica Carta. Ma non è finita qui. Perché prima di lasciare il palco, la cantante ha fatto un piccolo discorso. Tra una battuta e un’altra ha invitato tutti a evitare comportamenti assurdi come quello visto nel corso del concerto. Queste le sue parole: “Non mandate a fanc*** la gente senza motivo. Ciao”, ha detto prima di congedarsi dal palco.

Insomma una pagina davvero brutta quella che ha visto stavolta protagonista Federica Carta. Al momento la cantante non ha commentato l’accaduto sui social.