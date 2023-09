Federica Nargi e Alessandro Matri festeggiano i 7 anni della figlia Sofia con un party a tema Barbie (FOTO)

Social

Debora Parigi | 27 Settembre 2023

La festa di compleanno della figlia di Federica Nargi

Ieri Federica Nargi e il compagno Alessandro Matri hanno festeggiato il compleanno della loro figlia Sofia. La bambina, primogenita della coppia (i due hanno anche Beatrice nata nel 2019), ha compiuto 7 anni. E per l’occasione i genitori le hanno organizzato una festa che forse le invidieranno anche i grandi. Infatti si è trattato di un party a tema Barbie.

Tutto riportava all’iconica bambola della Mattel che è tornata ancora più di moda quest’anno grazie all’uscita a luglio del film con protagonisti Margot Robbie (nel ruolo di Barbie) e di Ryan Glosling (nel ruolo di Ken). Come dicevamo, tutto è stato realizzato nei minimi dettagli grazie anche un team di organizzatori di feste per bambini.

E così, come vediamo dalle foto pubblicate da Federica Nargi sul suo profilo Instagram, è stato organizzato un angolo per le foto con la sctola della Barbie. Poi c’era il cartonato di una Cinquecento rosa posizionato accanto all’angolo dedicato alla torta. Anche questa era ovviamente tutta rosa con il logo della bambola. Così come il cibo, in perfetto stile Barbie. E poi ovviamente gli animatori avevano gli outfit iconici del film e la stessa Sofia aveva una abito a scacchi rosa e bianco. E tutti gli invitati erano a tema.

Federica Nargi, oltre a condividere le foto, ha anche scritto un commento come didascalia dove ha ringraziato tutte le persone presenti per aver regalato alla bambina il suo sogno di questa festa a tema. Ecco le sue parole:

“Benvenuti nel meraviglioso mondo di Barbie dove i sogni diventano realtà dove la bellezza la moda e l’amicizia regnano sovrane. Grazie come sempre ragazzi per aver dato vita alla festa che Sofia tanto sognava in compagnia di tutti i suoi amici. È stato semplicemente unico vedere la gioia e lo stupore nei suoi occhi. E per aver catapultato anche noi mamme nel passato dove i giochi con le Barbie ci facevamo sognare di grandi avventure e abbiamo ricordato che dentro di noi vive ancora quella magia che solo Barbie sa accendere. E un grazie speciale a chi ha reso ancor di più tutto meravigliosamente perfetto”.