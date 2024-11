Solo applausi a scena aperta per Federica Nargi e Luca Favilla che sono stati perfetti nella settima puntata di Ballando con le stelle

Sempre più brava Federica Nargi che con il suo insegnante Luca Favilla si è presa una grande standing ovation nella settima puntata di Ballando con le stelle. I due si sono scatenati in charleston in maniera perfetta e l’ex velina potrebbe davvero vincere questa edizione del programma.

La fantastica esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla

In questa edizone di Ballando con le stelle ci sono dei concorrenti che si giocano la vittoria mostrando già dalla prima puntata una grande bravura. Ma adesso che siamo alla settima puntata, vediamo che per qualcuno c’è un grande distacco e ha premuto decisamente sull’acceleratore.

A tal proposito, questa grande bravura la troviamo in Federica Nargi che già la scorsa settimana insieme a Luca Favilla è riuscita a prendere tutti 10 e quindi portare a casa 50 punti. E proprio questi punti li hanno riconfermati anche stasera esibendosi in un charleston strepitoso.

LEGGI ANCHE: Simona Ventura e Giovanni terzi emozionano a Ballando con le stelle raccontando la loro storia

Nel video mostrato prima dell’esibizione, abbiamo visto una Federica Nargi che non ci aspettavamo. Infatti è quasi sembrata lei l’insegnante e Luca l’allievo. Federica ci tiene molto a questa gara e a mostrare performance eccellenti. A tal proposito, ha quasi mostrato all’estremo il suo maestro dal punto di vista fisico. E la sua tecnica ha funzionato perché stasera abbiamo visto in scena un’esibizione stratosferica con anche delle prese fatte in maniera ottima.

Che percorso in ascesa Federica Nargi, bravissima!! Merito anche di Luca Favilla 👏🏻 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ZiEmNi2mOD — Chiaro_di_Luna 🌶️ (@Chiaro_di_Luna4) November 9, 2024

Il risultato è arrivato ai giudici che si sono complimentati con Federica Nargi e Luca Favilla. Hanno notato che l’ex velina ha veramente accelerato in questa gara e ha sorpassato tutti gli altri concorrenti. Tanti complimenti anche al maestro che sta facendo un ottimo percorso mostrando la sua grande bravura.