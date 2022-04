Federica Nargi e le due figlie sono state aggredite dai gabbiani a Roma

1 Gabbiani aggrediscono Federica Nargi e le figlie

Federica Nargi protagonista di una disavventura, come riporta il settimanale Nuovo e gentilmente raccolto da Gossip e TV. L’ex velina di Striscia la Notizia ha trascorso un bel pomeriggio in compagnia delle sue bambine, Sofia e Beatrice e del fidanzato Alessandro Matri a Villa Borghese.

La showgirl e la sua dolce metà hanno deciso di passare una bella giornata tra le bellezze della capitale, complice anche la bella giornata di sole. Ma i guai sono dietro l’angolo. Durante la gita in barca nel laghetto, infatti, le figlie di Federica Nargi e Alessandro Matri sono state aggredite da alcuni gabbiani. A pubblicarne le immagini è stato, come dicevamo, il settimanale Nuovo, che ha così testimoniato l’accaduto.

Federica Nargi, come mostrato dalle foto, si è dimenata per difendere le bambine dai volatili mentre Alessandro Matri ha cercato di metterle in salvo verso un posto sicuro, remando il più velocemente possibile. Per fortuna per nessuno dei menzionati ci sono stati delle conseguenze. Stanno tutti benissimo, anche se ovviamente sono stati attimi di paura.

Al momento Federica Nargi non ha commentato sui social quanto successo a Villa Borghese. Ciò che è certo, invece, è che presto convolerà a nozze con il fidanzato Alessandro Matri. Ecco dove e quando…