Verdetto sconvolgente nella finale di Ballando con le stelle. Dopo che sono rimaste tre coppie in gara è arrivato il primo verdetto e a sorpresa al terzo posto sono arrivati Federica Nargi e Luca Favilla. Sono quindi andate in finalissima Bianca Guaccero e Federica Pellegrini.

A Ballando con le stelle Federica Nargi è terza e il pubblico insorge

Lo avevano detto tutti che avrebbe vinto una donna l’edizione 2024 di Ballando con le stelle e così sarà. Infatti sul podio sono arrivate le tre concorrenti donne favorite: Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e Federica Nargi. Dopo essersi esibite tutte e tre con i rispettivi partner, è arrivato il primo verdetto.

Con un voto totalmente segreto, dalla somma dei voti di tutte le giurie (quelle in studio e il pubblico) sono passate alla finalissima Bianca Guaccero e Federica Pellegrini. E così Federica Nargi con il suo ballerino Luca Favilla è arrivata al terzo posto.

LEGGI ANCHE: Pasquale La Rocca annuncia che lascierà Ballando con le stelle

Grandi applausi da parte del pubblico presente in sala e un bellissimo sorriso per la concorrente che si è divertita tantissimo e ha saputo farsi conoscere anche come persona. Infatti ha ringraziato tutti e ha preso la coppa del terzo posto.

Ma questo risultato non ha convinto il pubblico a casa che sui social è insorto. Infatti per la maggior parte degli spettatori la Nargi si sarebbe dovuta giocare la vittoria di Ballando con le stelle insieme alla Guaccero. Loro due sono sempre state le più forti da molte puntate a questa parte regalando grandi esibizioni.

Tanti appalusi ovviamente anche alla Pellegrini che con l’arrivo di Pasquale La Rocca ha fatto un grande salto di qualità. Non a caso in tanti hanno detto che il percorso della campionessa di nuoto sarebbe stato diverso se avesse avuto La Rocca sin dall’inizio.