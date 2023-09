NEWS

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

verissimo

A Verissimo Federica Panicucci non è riuscita a trattenere l’emozione dopo la commossa lettera scritta per il 18° di sua figlia Sofia

La commozione di Federica Panicucci

Verissimo regala sempre grandi emozioni. Quest’oggi in studio dopo Annalisa Minetti, Ugur Gunes è arrivata anche Federica Panicucci. La conduttrice, che da lunedì tornerà con Mattino 5, ha raccontato il momento emozionante dei 18 anni di sua figlia. In trasmissione la presentatrice ha reso nota la lettera scritta a Sofia. Momento che ha commosso non solo il pubblico da casa ma anche Silvia Toffanin.

Eccone il contenuto a Verissimo: “Cara Sofia, in questo giorno così speciale vogliamo dirti quanto siamo emozionati e felici nel vederti compiere 18 anni. Il tuo arrivo nella nostra vita è stato un regalo bellissimo, pieno di emozioni che hanno riempito i nostri cuori di amore e di gioia, di risate e ricordi indelebili”.

La lettera continua con Federica Panicucci e il suo ex marito Mario Fargetta che dicono quanto sia un’avventura incredibile ed emozionante vederla crescere, così come vederla diventare una donna: “È stata una vera magia”. Entrambi si dicono molto orgoglio si lei.

“I 18 anni sono un grande passaggio verso nuove sfide e responsabilità. Ed è solo l’inizio di un capitolo emozionante della tua vita. Di un cammino dove incontrerai alti e bassi, successi e insuccessi. Ma sappi che ogni momento che vivrai ti renderà più forte e trasformarti in una donna straordinaria”.

Federica Panicucci e l’ex marito hanno proseguito il loro discorso spiegando che quando Sofia si sentirà persa o incerta, troverà la forza dentro di sé. In seguito entrambi i genitori hanno sottolineato di essere pronti a sostenerla lungo il cammino della vita e in qualsiasi sua scelta: “Non importa dove sarai e cosa farai, noi saremo con te. Sempre. Felice 18° cara Sofia. Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro. Con amore infinito, mamma e papà”

Infine anche sua figlia ha riservato delle parole per la sua mamma e anche qui non è mancata l’emozione.