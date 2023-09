Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

A Verissimo Annalisa Minetti

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin è Annalisa Minetti. La cantante ha raccontato di aver perso completamente l’uso della vita. Con la voce rotta, facendosi forza ha dichiarato: “La malattia ha compiuto il suo viaggio ma questo lo sapevo già da un po’, solo che non sapevo fosse così doloroso”.

Quando il medico le ha detto che non vedeva più nulla, per Annalisa Minetti è stata molto dura. Inizialmente, come spiegato a Verissimo, non ne ha parlato con nessuno e ha fatto finta di niente. L’ha confidato solo con sua sorella, che vive la sua stessa malattia. Solo in seguito ha trovato il coraggio di parlarne.

Nella lunga intervista Annalisa Minetti ha ripercorso le tappe della malattia, spiegando che da adolescente ha iniziato ad avere problemi di vista a causa della la rinite pigmentosa e degenerazione maculare. Una malattia dalla quale non si poteva guarire. Ha pianto per lungo tempo, ma poi ha capito che non doveva darsi per vinta e affrontare la vita con il sorriso: “Ho deciso di essere speciale. Da quello che non ti piace è quello il momento che non devi diventare normale perché essere speciali è un vanto e io ho deciso di essere speciale”

Successivamente Annalisa Minetti ha parlato anche del suo matrimonio (tra qualche giorno insieme a suo marito Michele festeggeranno 7 anni di nozze). Insieme hanno due figli, un ragazzo di 15 anni e una figlia più piccola con un bel caratterino. Proprio sui suoi figli ha confidato il dolore più grande è quello di non poterli vedere:

“Non riesco a vedere il volto dei miei figli ed è il mio dolore il più grande. Tutti mi dicono che sono belli e non ci puoi non soffrire. Io li tocco con le carezze ma non è lo stesso e questa cosa non riesco a superarla. È un grande dolore”

Infine ha spiegato quanto sia risoluta e se una cosa non si interessa troppo. Ma ha detto che sta dimenticando l’alba e il tramonto, me li faccio raccontare. Prima nei sogni riusciva a ricordare la famiglia, ma adesso è sempre più difficile per Annalisa Minetti:

“Sono risoluta e concreta e se una cosa non la posso vedere e me la descrivono dico che non mi interessa. Sto dimenticando l’alba e il tramonto e me li faccio raccontare. Nei sogni prima riuscivo a vedere la mia famiglia e immaginare le cose, ma adesso sempre meno”.