GF, Anita sul piede di guerra contro Beatrice: “La prendo e la accartoccio” – VIDEO

Debora Parigi | 23 Settembre 2023

Al GF ormai Anita non sopporta proprio Beatrice e, in uno sfogo con Samira e Letizia, ha detto che non sopporta certi atteggiamenti

Dopo due settimane di convivenza, dentro la Casa del GF iniziano le antipatie e i grandi litigi. E per adesso sembrano tanti contro un solo nome: Beatrice Luzzi. L’abbiamo vista essere considerata la più ipocrita della Casa. Abbiamo visto lei difendersi e dire che Massimilano è un bluff. E così è ormai guerra aperta. In particolare a non sopportare la Luzzi sono proprio Massimiliano e Anita.

Quest’ultima oggi si è messa a parlare con Samira mentre era alla postazione del trucco e parrucco e c’era Letizia a farle i capelli. E così ha iniziato a dire che non capisce cosa voglia Beatrice da lei. Pare infatti che la Luzzi stia avendo un comportamento leggermente diverso rispetto all’inizio.

Probabilmente sta seguendo il consiglio di Cesara Buonamici nel farsi conoscere e socializzare di più. Ma Anita proprio non ci sta. E a un certo punto ha detto: “Con me casca molto male. Io non sono Rosy. La prendo e la accartoccio. Di quanti anni non me ne frega assolutamente niente. Se mi tratti male, ti tratto allo stesso modo”.

Anita passa direttamente alle minacce adesso “ Io non sono Rosy la prendo e la accartoccio” #grandefratello #gf pic.twitter.com/IvlW9ovKDH — Soqquadro (@gicarestik2) September 22, 2023

Questo è un altro dei casi di grande tensione che c’è nella casa del GF. Infatti sempre oggi è successa un’altra cosa. E cioè alcuni inquilini erano al tavolo a parlare. Tra questi una parte stava criticando Beatrice, in particolare parliamo di Massimiliano e Anita, ormai ai ferri corti con l’attrice. Mentre sparlavano di lei, Beatrice è arrivata per sedersi al tavolo. A quel punto si sono bloccati e hanno cambiato discorso.

La diatriba sta tenendo molto accesa l’attenzione del pubblico del GF. Proprio gli ultimi fatti hanno riportato gli spettatori ad avere più interesse nei confronti di questa nuova edizione del reality. E anche sui social adesso se ne parla molto.