1 Nel corso dell’ultima puntata di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha sbagliato il nome di un ospite: ecco la reazione inaspettata di lui

Anche questa mattina come sempre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Mattino Cinque, naturalmente con Federica Panicucci alla conduzione. Tuttavia durante della diretta proprio la presentatrice ha fatto una piccola e simpatica gaffe che non è passata inosservata. Nel corso della mattinata si è affrontato il tema delle feste e degli assembramenti in queste settimane e ospite in collegamento è stato il signor Franco Vecchio, imprenditore di Sestriere che parlato delle difficolta che stanno affrontando i locali. Al momento dei saluti però la Panicucci, per via di un lapsus, ha sbagliato il nome del suo ospite, e l’ha così chiamato Paolo. A quel punto Federica si è immediatamente corretta e si è così ripetutamente scusata col signor Vecchio, che nel mentre ha iniziato a borbottare. La conduttrice ha così affermato:

“Scusi, scusi. Ho sbagliato il nome. Le chiedo scusa, non so se è arrabbiato per questo o per altro. Grazie per essere stato con noi. Guardi che se vuole ritornare ed intervenire, noi la ospitiamo molto volentieri, eh Vecchio. La saluto, Vecchio”.

A quel punto è arrivata la reazione inaspettata del signor Vecchio, che vendicandosi simpaticamente dell’errore di Federica Panicucci ha salutato la conduttrice chiamandola Alessandra:

“Arrivederci, Alessandra. Buon lavoro”.

La stessa Federica Panicucci non ha potuto fare altro che sorridere alla risposta del suo ospite, mentre la sua simpatica gaffe e l’immediata replica del signor Vecchio hanno fatto il giro del web.