L’abito da sposa di Federica Pellegrini

Nella giornata di ieri, 27 agosto 2022, Federica Pellegrini ha sposato il suo compagno Matteo Giunta. Dopo quattro anni di relazione, infatti, hanno deciso di convolare a nozze nella Chiesa di San Zaccaria a Venezia, città d’origine della nuotatrice. A organizzare l’evento per i 160 invitati ci ha pensato il wedding planner Enzo Miccio. I festeggiamenti si ono tenuti ieri sera e presto i due novelli sposi partiranno per la luna di miele negli Stati Uniti.

La proposta di matrimonio è stata fatta nell’hotel all’interno del quale hanno passato la notte dopo il ricevimento. Delle nozze in sé, invece, ne avevano parlato insieme a Verissimo:

Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. […] Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti. È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo.

In molti, ad ogni modo, sono rimasti incantati dall’abito da sposa della campionessa. Un vestito semplice firmato Nicole Milano, la cui Creative Director è Nicole Cavallo. Si tratta di un made to measure in mikado di seta avorio disegnato per la nuotatrice stessa. L’azienda è leader nel settore del fashion bridal italiano. Oggi è un punto di riferimento per le spose italiane e in tutto il resto del mondo. Dal 2017 il brand è una realtà importante del portfolio di Pronovias Group, leader mondiale nel settore dell’abbigliamento da sposa premium. Ed è l’unica azienda di moda nuziale nel rapporto Deloitte Top 100 Global Powers of Luxory Goods.

Novella 2000 © riproduzione riservata.