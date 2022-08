Gioia per Federica Pellegrini

Grande gioia per Federica Pellegrini. Oggi pomeriggio infatti la campionessa ha sposato il suo compagno Matteo Giunta, col quale ha una relazione da ben 4 anni. Inizialmente però i due, che erano legati anche professionalmente, avevano tenuto la relazione segreta, per poi uscire allo scoperto solo diversi mesi dopo. Lo scorso anno come se non bastasse è arrivata una bellissima proposta di matrimonio, e solo di recente, nel corso di un’intervista per Verissimo, la Pellegrini ha annunciato le nozze. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. […] Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti. È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”.

Noi di Novella2000 vi avevamo anticipato qualche giorno fa la data delle nozze, e così è stato: oggi Federica Pellegrini ha sposato il suo Matteo Giunta. La cerimonia si svolta intorno alle 16.00 nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, città d’origine della nuotatrice. Ad organizzare il grande giorno della coppia (che ha voluto un matrimonio blindato con non più di 160 invitati) ci ha pensato Enzo Miccio. Dopo i festeggiamenti che si terranno questa sera, i neo sposi partiranno in vista degli Stati Uniti, per la loro luna di miele. Sui social intanto stanno girando i primi video delle nozze. Ecco un filmato in cui vediamo arrivare Federica, bellissima ed emozionata, in chiesa, pronta a raggiungere Matteo.

Non resta che fare tantissimi auguri alla Pellegrini e a Giunta per il loro matrimonio!

