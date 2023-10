NEWS

Nicolò Figini | 10 Ottobre 2023

Federica Pellegrini a riposo

Ormai mancano pochissimi mesi alla nascita della prima figlia di Federica Pellegrini. A rivelarne il sesso era stata la madre della campionessa di nuoto durante una recente intervista:

“Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso. Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio.

Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.

Nonostante l’abbiamo vista molto attiva facendosi una nuotata anche con il pancione, per Federica Pellegrini è arrivato il momento di fermarsi per un attimo. Questi ultimi mesi, lei stessa ha rivelato, deve prenderli un po’ più con calma e riposarsi tanto.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto, infatti, in cui è sdraiata sul divano in compagnia dei suoi due cagnolini. Nella descrizione poi ha scritto:

“Non sono abituata a riposare così tanto… Ma mi hanno detto essere estremamente necessario in questi ultimi mesi… (anche perché mi stanco a sollevare un bicchiere). Almeno sono in ottima compagnia”.

Pare che la data del parto sia fissata alla fine dell’anno, tra Natale e Capodanno. Vedremo se la bambina deciderà di voler nascere prima oppure ritardare e arrivare dopo le Feste. Noi vi terremo aggiornati.

