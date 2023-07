Federica Pellegrini, la madre svela il sesso del bebè

NEWS

Debora Parigi | 26 Luglio 2023

La mamma di Federica Pellegrini ha rivelato il sesso del nascituro e alcuni dettagli

Sono un paio di giorni che si parla della gravidanza di Federica Pellegrini. Il primo a dare la notizia era stato il sito Dagospia. Poi è arrivata una conferma dal settimanale Chi che aveva postato le foto della nuotatrice e del marito Matteo Giunta insieme al mare a Sabaudia.

A dimostrare tutto c’erano delle foto sospette, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità dai futuri genitori con un video molto carino postato sui loro profili Insagram. A quanto pare annuncio è stato quasi obbligato a seguito di tutti i gossip. Probabilmente era previsto tra qualche settimana. Comunque adesso abbiamo la conferma definitiva.

Ma non finisce qui perché c’è già chi si chiede se nascerà un maschietto o una femminuccia. E a tal proposito proprio la mamma di Federica Pellegrini lo ha rivelato. Cinzia Lionello è stata intervistata dal settimanale Oggi e ha detto: “Sì, è in arrivo una bambina”. La signora si è mostrata piena di gioia per questo lieto evento e il pensiero di diventare presto nonna: “Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”.

La mamma della campionessa di nuoto ha dato anche qualche dettaglio in più sulla gravidanza. “Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso”, ha dichiarato. “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”. Infine ha concluso: “Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.

Come quindi avevamo previsto, la bambina di Federica e Matteo nascerà all’inizio del prossimo anno. Diciamo dopo la metà di gennaio più o meno.