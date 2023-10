NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Il dolce post di Federica Pellegrini

Sono ormai trascorsi alcuni mesi da quando Federica Pellegrini ha annunciato di essere incinta. A breve dunque nascerà la prima figlia dell’ex nuotatrice, che nel mentre si sta godendo il bellissimo e intenso momento della gravidanza. La bambina, della quale non conosciamo ancora il nome, è stata concepita dall’amore tra la campionessa olimpionica e suo marito Matteo Giunta, e di certo la coppia si sta preparando al meglio per l’arrivo della piccola. Nel mentre nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Federica infatti ha postato sui suoi social un filmato in cui la vediamo in piscina, mentre si tuffa e nuota col pancione. Ma non solo. La Divina ha anche scritto una dolce dedica per la sua bambina, affermando: “Piccolo momento per noi”. Naturalmente il post della Pellegrini ha fatto il pieno di like, e non sono tardati ad arrivare commenti pieni di affetto per l’ex nuotatrice. La campionessa naturalmente è tornata in piscina dopo aver consultato il parere dei medici, che l’avranno rassicurata e si saranno accertati sul suo stato di salute.

Nel mentre solo pochissime settimane fa Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio e così sui social è arrivata una bellissima dedica da parte dell’ex nuotatrice. Queste le dichiarazioni della Divina:

“È già passato un anno. Un anno intero e abbiamo vissuto 3000 nuove emozioni e nuove avventure. È passato un anno e già quei vestiti non ci vanno più bene. Per fortuna i nani sono rimasti 4 ma dormono sempre in mezzo a noi come la prima notte di nozze. C’è una Meringa in arrivo. È passato un anno ma quella felicità che montava minuto per minuto me la ricordo tutta…con ogni millimetro del mio corpo. Felici come oggi per tutta la vita ci siamo detti. Ci stiamo provando da un anno. Auguri Amore Mio”.