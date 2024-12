Ospite a La Volta Buona c’è stata Federica Pellegrini, raggiunta poi da Pasquale La Rocca. Nell’intervista con Caterina Balivo si è parlato molto anche di Ballando con le stelle e di quello che è accaduto con il suo ex maestro Angelo Madonia.

Le parole di Federica Pellegrini su Angelo Madonia

In attesa della Finale di Ballando con le Stelle, oggi a La Volta Buona è stata ospite Federica Pellegrini, una delle finaliste appunto. L’ex campionessa di nuoto ha vissuto momenti di grande tensione e difficoltà nel corso di questo percorso. Iniziata l’avventura con Angelo Madonia, il ballerino a un certo punto è stato cacciato dalla produzione. A lei è quindi stato affidato Samuel Peron che però si è infortunato prima della puntata. E così è arrivato Pasquale La Rocca rimasto orfano dell’infortunata Nina Zilli.

A La Volta Buona, quindi, Federica ha parlato anche di questo che è successo, segnando un record per il programma. Non è mai successo infatti un cambio di ballerini così alto nel corso di un’edizione e tutto nel giro di una settimana. Ma l’argomento Madonia in particolare lo hanno affrontato. La Balivo è partita dalla mancanza di sintonia della Divina col suo maestro, notata da molti e quindi è stata chiesta conferma. Federica Pellegrini ha risposto:

“Diciamo che intanto è stato un percorso bellissimo, di crescita puntata dopo puntata. Quindi sono contettissima del mio percorso. Ballando è bello anche perché è un gioco di squadra a due, si instaura un rapporto bellissimo, complice, vicino…comunque la persona che ti prende la mano e ti accompagna, ti insegna ogni passo di questo percorso. Purtroppo c’è stato qualche intoppo, qualche scivolone, non c’è stata la voglia di fare questa percorso insieme. Non c’era questa complicità. È stato un po’ difficile, però devo dire che è stato anche quello un percorso in crescita. Mi dispiace solo che non punto più alto del nostro percorso poi si siano parlato di altro, purtroppo. Però di fatto l’ultimo ballo che abbiamo fatto insieme, il tango, è stato il ballo migliore che abbiamo fatto, la complicità migliore che abbiamo avuto”.

Caterina Balivo le ha quindi chiesto se si è mai chiesta se Angelo Madonia fosse il ballerino giusto per lei. La Pellegrini ha risposto: “Non lo so, purtroppo queste scelte non le faccio io, non le ho fatte io all’inizio… Io me lo sono chiesto, specialmente adesso, però secondo me non è carino adesso esternare questa cosa. Io sono abituata, anche facendo uno sport individuale, comunque a fare uno sport di squadra perché abbiamo le staffette. Quindi ti trovi delle volte a gareggiare con una compagna che è tua rivale, che non ti sta proprio simpatica, però in quel momento è un gioco di squadra. Quindi con Madonia io ci ho creduto fino alla fine, infatti questa crescita era visibile. Non posso parlare col senno di poi”.

Quindi alla fine, al trita volte, Federica Pelligrini ha deciso proprio di tritare Angelo Madonia e salvare Pasquale La Rocca che l’ha aiutata in un momento di difficoltà.