In queste ore Federica Pellegrini ha ricevuto degli insulti scritti su dei cartelli apparsi sul lungomare di Jesolo. La scritta in questione recitava: “Quella t***a di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania“. Al momento, come riporta anche il sito TPI, la Polizia sta indagando sull’accaduto. Si sta cercando di risalire agli autori del gesto. Il fatto, inoltre, è avvenuto sul “Lungomare delle Stelle” nel tratto dell’arenile intitolato alla nuotatrice.

Il duro sfogo della campionessa non si è certo fatto attendere. Ecco ciò che ha detto sui suoi profili social:

Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla t***a invece no. È una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi faccio due grosse risate. Però mi dispiace e spero che ci sia qualche telecamera ma solo per vederlo o vederla in faccia. Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una t***a? Anche se sono donna posso controbattere. Ringrazio Zaia, il comune di Jesolo e tutti quelli che mi hanno espresso solidarietà per questo brutto episodio.