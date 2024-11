A seguito dell’addio di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini rompe il silenzio e commenta per la prima volta l’accaduto.

Parla Federica Pellegrini

In questi giorni si è molto parlato dell’addio di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle. Il ballerino infatti, a seguito di alcune divergenze professionali, ha ufficialmente lasciato il talent show di Milly Carlucci. A prendere il suo posto per le ultime puntate sarà dunque Samuel Peron, che danzerà al fianco di Federica Pellegrini fino alla fine di questa edizione. Nel mentre in queste ore la campionessa olimpica ha rotto per la prima volta il silenzio e ha commentato l’addio di Madonia da Ballando. Raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia, la nuotatrice ha affermato:

“Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Staffelli ha chiesto a Federica Pellegrini se ha notato che nel corso dell’ultima puntata Angelo Madonia avrebbe sbagliato un passo, per poi cercare subito dopo lo sguardo della compagnia Sonia Bruganlli. La campionessa a quel punto ha aggiunto: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata… Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle. Mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.

Infine la Pellegrini ha anche commentato l’arrivo di Samuel Peron a Ballando con le Stelle. Come annunciato, il ballerino farà ritorno eccezionalmente all’interno del talent show in occasione delle ultime tre puntate di questa edizione e danzerà proprio al fianco di Federica. Quest’ultima così, sempre ai microfoni di Striscia, dichiara: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già ‘massacrato’, quindi magari mando via anche lui”.