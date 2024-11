Dopo l’addio a Ballando con le Stelle a causa della sua esclusione, Angelo Madonia arriva nella scuola di Amici come insegnante?

Angelo Madonia ad Amici dopo Ballando?

In una settimana si è detto davvero di tutto sull’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le Stelle. Tutti hanno parlato, lui per primo che ha raccontato la sua versione dei fatti, così come Federica Pellegrini, sua partner di ballo che ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia e non sarebbe stata tenera con il suo ex insegnante. Ma ora cosa succederà e quale sarà il futuro del ballerino? Ora come ora è work in progress. Ma c’è un ma!

Voci di corridoio sembrano essercene tante, una su tutte riportata dal sito TVpertutti.it, che ha colpito particolarmente l’attenzione del pubblico. E se Angelo Madonia dopo Ballando con le Stelle approdasse a Mediaset e più precisamente ad Amici? Secondo quanto ripreso dal portale i pettegolezzi sarebbero insistenti sul suo conto e potrebbe essere una strada da percorrere.

Di sicuro si tratterebbe di un acquisto importante per la trasmissione, in quanto a esperienza e magari proprio il talent show targato Maria De Filippi potrebbe essere la miglior soluzione per lui. Si tratta di ipotesi, chiaramente. Nulla di certo e non ci sono conferme su questa notizia. Ma già il fatto che l’indiscrezione è venuta a galla potrebbe essere un segnale? Chissà!

Intanto ora Angelo Madonia ha preferito chiudersi nel suo silenzio, dopo il tanto clamore di questi giorni. Ha fatto sapere però di aver parlato con Milly Carlucci (che in ogni caso l’ha ringraziato e ha spiegato la sua posizione) e ha rivelato, sempre a Il Corriere della Sera, di aver fatto l’in bocca al lupo al suo successore. A prendere il suo posto, infatti, sarà Samuel Peron. Il ballerino ha già iniziato le prove con Federica Pellegrini e stasera tornerà in pista, ma sembrano non mancare comunque i guai!