Vincenzo Chianese | 26 Luglio 2023

L’annuncio di Federica Pellegrini

In queste ore si è a lungo discusso di Federica Pellegrini. Dagospia infatti ha lanciato l’indiscrezione in merito a una presunta gravidanza dell’ex nuotatrice, dopo che è stata avvistata con un pancino sospetto. Questo quanto ha riportato il noto portale: “Dalle onde del mare di Sabaudia, come una ninfa, sotto gli occhi a forma di cuore del marito Matteo Giunta, è spuntata una Federica Pellegrini con un pancino più che sospetto. A pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la ‘Divina’ stia per diventare mamma”.

Come se non bastasse, poco dopo a confermare il gossip lanciato da Dagospia è stato il settimanale Chi. La rivista infatti ha pubblicato le prime immagini della Pellegrini, che in breve, come era prevedibile, hanno fatto il giro del web. Adesso, a distanza di qualche ora, arriva la conferma che tutti stavamo aspettando: Federica è incinta e aspetta il suo primo figlio, concepito dall’amore con il marito Matteo Giunta.

L’ex nuotatrice, con un tenero video pubblicato sui social, è stata così costretta ad annunciare la gravidanza, a seguito degli ultimi gossip che l’hanno travolta. Federica Pellegrini, facendo una battuta su Mollie O’Callaghan, la nuotatrice che ha infranto il record del mondo a Fukuoka nei 200 stile libero con 1’52”85, ha affermato: “Fantastica gara Mollie O’Callaghan, davvero una delle migliori che abbia mai visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa…congratulazioni ancora”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica e Matteo dunque a breve diventeranno genitori. Attualmente non sappiamo quando la Pellegrini darà alla luce suo figlio. Con ogni probabilità però bisognerà attendere ancora svariati mesi, essendo al momento alle prime settimane di gravidanza. Non resta dunque che fare tantissimi auguri a Federica e a Matteo, che si stanno godendo quello che senza dubbio è uno dei momenti più belli della loro vita. Congratulazioni ragazzi!