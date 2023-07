Da Sanremo al Grande Fratello, una famosa cantante tra i possibili concorrenti del reality

NEWS

Debora Parigi | 26 Luglio 2023

Grande Fratello

Tra i vip del prossimo Grande Fratello si fa il nome di una famosa cantante

Si sta lavorando duramente alla prossima edizione del Grande Fratello che vedrà per la maggior parte concorrenti non famosi, i cosiddetti nip. Ma non mancherà anche qualche presenza vip, ma con regole ben precise. Pier Silvio Berlusconi vuole evitare il trash, quindi ha espressamente negato la presenza di influencer e di persone che hanno un profilo OnlyFans. Tra l’altro l’annuncio dell’unica opinionista, che sarà la giornalista Cesara Buonamici, fa già capire che direzione prenderà lo show.

Ecco che quindi molti nomi papabili sono stati bocciati, che piaccia o no, e adesso le ipotesi su chi potrebbe entrare dentro la Casa del GF sono molto diverse. Nelle ultime ore, quindi, è spuntato il nome di una probabile concorrente che nella vita fa la cantante ed è anche molto famosa. Stiamo parlando di Rosanna Fratello, secondo quanto riportato da Radio Cusano Campus.

Rosanna Fratello è una probabile concorrente Vip della prossima edizione del #GrandeFratello.

Kevin Dellino ha lanciato uno scoop che sarebbe riferito proprio alla cantante e attrice Rosanna Fratello, dunque potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione. #GFVIP pic.twitter.com/ogZWrNn7ps — gfvipnews_ (@gfvipnews_) July 26, 2023

L’artista 72enne fa parte del panorama musicale dagli anni ’70 e molto famosa è la sua “Sono una donna, non sono una santa”. Negli anni ha collaborato con Cristiano Malgioglio e ha partecipato al Festival di Sanremo ben sette volte (l’ultima nel 1994 con il gruppo Squadra Italia).

In realtà quello di Rosanna Fratello non è il primo nome di una cantante fatto per la prossima edizione del Grande Fratello (che partirà l’11 settembre). Si è parlato infatti anche di Fiordaliso, Marcella Bella e Rettore. Difficile che tutte e quattro facciano parte del cast, ma è probabile che almeno una di loro possa davvero entrare all’interno del reality.

Intanto ieri è stato annunciato, dandolo per certo al 95%, il primo concorrente non famoso. Si tratterebbe di un macellaio, ma non sono stati dati altri dettagli in merito. Si è detto, però, che i concorrenti nip saranno tutte persone con lavori semplici.