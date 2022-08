Federica Pellegrini si sta per sposare. Ecco tutte le news sul matrimonio. Come sono state organizzate le nozze

Federica Pellegrini si sposa

Federica Pellegrini aveva già parlato durante un’intervista a Verissimo del suo matrimonio con Matteo Giunta, rivelando il periodo in cui probabilmente si sarebbe svolto: “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto. Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme“. Sull’ultimo numero di Novella 2000, invece, è stata rivelata la data, ovvero il 27 agosto 2022.

Questa è stata confermata anche da altre testate, come per esempio Il Corriere del Veneto, il quale ha svelato ulteriori dettagli in merito al grande giorno delle nozze.

L’organizzazione del matrimonio

Sul portale si legge che la prima tappa sarà una colazione al Cipriani, per un pre-party all’americana. In seguito, verso le ore 16:00, si passerà alla cerimonia nella Chiesa di San Zaccaria.

Se inizialmente la coppia aveva pensato a un matrimonio in spiaggia, in seguito i futuri sposi ci hanno ripensato: “Le famiglie storcevano il naso. Era complicato come logistica. Così abbiamo scelto Venezia e a quel punto non poteva che essere in chiesa“.

Per quanto riguarda l’abito che indosserà Federica Pellegrini, dovrebbe essere firmato Giorgio Armani.

Le fedi nuziali, invece, saranno di Damiani.

Nei giorni successivi alla prova del vestito, poi, pare che la Pellegrini abbia fatto ricorso ai trattamenti di bellezza della Maison22esthetique di Verona. Manicure e foto con il conto alla rovescia insieme al papà, a seguire.

Il testimone di Federica Pellegrini e il ricevimento

Alessandro, il fratello della campionessa di nuoto, sarà il suo testimone, ma la sposa godrà anche del sostegno di ben cinque damigelle che l’accompagneranno all’altare.

La messa sarà officiata dall’ex parroco di Spinea, che conosce Federica da quando era bambina.

Pare che anche i quattro cani della coppia avranno un ruolo decisivo all’interno della cerimonia.

Il ricevimento l’ha organizzato Enzo Miccio, presso il JW Marriott Venice Resort. La festa vedrà un totale di 160 invitati. La notte, invece, i due sposi la passeranno presso l’Hotel Danieli. Una location non casuale, perché proprio qui Matteo chiese la mano di Federica. Dall’albergo, il mattino dopo i celebrativi, i piccioncini partiranno per il viaggio di nozze. La meta? Gli Stati Uniti!

