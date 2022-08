1 La battuta di Fabrizio Corona

In queste ore Fabrizio Corona ha postato sui suoi social una foto di Andrea Iannone ed Elodie, facendo una battuta che non è passata inosservata e che sta facendo divertire il web. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa sta accadendo. Come ben sappiamo in queste ultime settimane l’ex pilota di MotoGp e l’amata cantante sono stati spesso avvistati insieme. Secondo i più tra i due ci sarebbe una conoscenza in corso, nonostante i diretti interessati non siano ancora intervenuti per fare chiarezza sul loro legame. Solo nelle ultime ore Andrea ed Elodie sono stati avvistati insieme in Costa Smeralda e a riportare i dettagli della serata è stato Pipol Gossip, sul quale si legge:

“Elodie e Andrea Iannone si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi. Tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota”.

In queste ore così a postare sui social una foto di Andrea Iannone e di Elodie è stato Fabrizio Corona, che ha fatto una battuta sulla somiglianza fisica con l’ex pilota. L’ex re dei paparazzi come se non bastasse ha anche aggiunto: “Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie. Cosplayer”.

La battuta di Corona non è naturalmente passata inosservata e in queste ore sta facendo il giro del web. A commentare con ironia sono stati anche numerosi utenti sul web, che hanno effettivamente notato una certa somiglianza tra Fabrizio e Andrea Iannone.

