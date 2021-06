1 La compagna di Federico Bernardeschi

Il calciatore Federico Bernardeschi attualmente è impegnato in Nazionale per gli Europei di Calcio. L’ala destra della Juventus (in gradi di giocare anche a sinistra e a centrocampo) è una persona molto riservata e difficilmente racconta della sua vita lontana dal rettangolo verde.

Non tutti sanno, infatti, ma Federico Bernardeschi è fidanzato con una famosissima. Parliamo di Veronica Ciardi che ha preso parte all’edizione numero 10 dei Grande Fratello. Romana de Roma (come si suol dire) la sensuale ex gieffina ha fatto sognare milioni di fan durante il reality, al tempo condotto da Alessia Marcuzzi, per l’amore (scaturito poi in una bellissima amicizia ancora oggi solidissima) con Sarah Nile, da pochi mesi diventata mamma. Gli auguri della Ciardi hanno fatto esplodere il web. Chiusa la parentesi GF, comunque, Veronica ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e della televisione. Ma anche sui social sembra essere davvero poco attiva.

Nel 2015 durante una vacanza a Formentera Veronica Ciardi ha conosciuto Federico Bernardeschi, grazie a degli amici in comune. Il numero 33 bianconero a La Gazzetta dello Sport ha raccontato: “La corteggiavo come un martello, ma per un po’ non mi ha calcolato di striscio: era frenata dai suoi 8 anni in più, ma non pesano se hai la testa giusta e sai rendere felice una donna”

Tra loro è poi scattata la scintilla, che li ha portati ad intraprendere una relazione. A seguire nel 2017 la rottura improvvisa, come raccontato da loro stessi con un lungo post sui social, fino al ritorno di fiamma nel 2019.

Veronica Ciardi – Foto Instagram

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, sempre lo stesso anno, sono diventati genitori della piccola Deva, ma solo in un secondo momento è trapelata la notizia, come fatto sapere da Gabriele Parpiglia a Radio Deejay e confermato poi anche dal calciatore su Instagram. Ma adesso, stando ai rumor, la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo…