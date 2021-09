1 Multa salata per Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi è noto per essere uno dei calciatori della Nazionale Campione d’Europa e numero 20 della Juventus. Attualmente impegnato con gli Azzurri per la Qualificazione ai Mondiali in Qatar, il giocatore è protagonista di un fatto di cronaca emerso nelle ultime ore. Pare infatti sia costretto a pagare una multa di 40 mila Euro. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Non tutti sanno ma Federico Bernardeschi è proprietario di uno stabilimento balneare, di nome Amare Holi Beach, a Marina Di Carrara. Di recente è stato organizzato un evento serale a cui hanno partecipato 16 lavoratori totali, ma solo 11 di questi sono stati richiamati in causa. Da quanto emerso dopo l’indagine fatte dalle forze sono emerse delle irregolarità. Questo quanto scrive il sito di Repubblica. Pare infatti che a seguito dei controlli svolti dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Massa Carrara, insieme ai militari di Marina di Carrara e personale ispettivo dell’Ispettorato di Lucca – Massa Carrara e Nil di Lucca, i dipendenti in questione lavorassero tutti in nero.

Dei 16 totali, infatti solo 5 di loro avevano il contratto in regola. Come si apprende da Repubblica, Il Tirreno avrebbe contattato la società che gestisce la struttura, che ha specificato come non fossero dipendenti del bagno ma addetti alle pubbliche relazioni per quell’evento specifico. Sempre stando a quanto si legge dal sito i carabinieri per tale ragione hanno “formalizzato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale che può essere revocata dopo la regolarizzazione di tutti i lavoratori in nero”. Sempre la società ha continuato a ribadire che proseguiranno con il lavoro, resteranno aperti e non c’è alcuna richiesta di chiusura.

Restiamo in attesa di capire cosa succederà e se Federico Bernardeschi o persone a lui vicine decideranno di rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Come dicevamo di recente il calciatore ha acquistato, insieme alla famiglia, lo stabilimento in questione dandogli così nuovo lustro. La location, come ricorderanno i più attenti, è stata teatro dei festeggiamenti del matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi avvenuto il 13 luglio, dopo gli Europei di Calcio. Presto i due diventeranno nuovamente genitori. Continua…