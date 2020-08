3 Federico Fashion Style: in commercio le sue bambole, non affatto economiche

Nuova trovata commerciale per Federico Fashion Style: sono state messe in commercio le sue bambole. O meglio, delle bambole che è possibile pettinare e acconciare utilizzando gli strumenti di Federico come fossero delle clienti. Questi giocattoli, da poco in circolazione, sono diventati subiti virali sul web. L’idea, molto particolare, ha come sempre diviso il pubblico.

Ma quanto costano? C’è chi si chiede quale sia il prezzo e vi anticipiamo che non è affatto economico. Le bambole in circolazione sono due: una a busto intero vestita da sposa (come vedete nella nostra copertina), l’altra invece a mezzo busto. Come riporta Webboh.it, la prima costa 59.99, mentre la seconda 39.99. Senza dubbio a molti fan di Federico Fashion Style è rimasto l’amaro in bocca, visto che essendo giochi per bambini ci si aspettava un prezzo inferiore.

Non è tuttavia la prima volta che i prezzi di Federico fanno storcere il naso al pubblico. Stessa cosa è capitata quando sono state rivelate le cifre del Salone.