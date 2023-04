NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2023

Ecco cosa è accaduto a Federico Fashion Style

Ore movimentate per Federico Fashion Style. Il celebre acconciatore infatti, come ha rivelato lui stesso sui social, ha trascorso la Pasqua dai Carabinieri raccontando cosa è accaduto. Stando alle sue parole, il celebre volto de Il Salone delle Meraviglie avrebbe trascorso il pranzo da solo con l’intenzione di festeggiare in seguito insieme a sua figlia. Quando però si è recato sotto casa della bambina, che vive con la madre Letizia Porcu, sua ex storica compagna, al citofono non avrebbe risposto nessuno. A quel punto Federico, infuriato, si è recato dai Carabinieri e come se non bastasse sui social ha fatto un duro sfogo contro la Porcu. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Today:

“Ci sono stato alla Befana, stessa storia, ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua. Io sono un padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16. Ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara mia, quando leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione, prima di fare scelte di vita. Vi consiglio di contare fino ad un milione. Fidatevi di chi si sta prendendo una malattia”.

Nonostante il duro sfogo però pare che le cose si siano risolte nel migliore dei modi. Poco dopo infatti Federico Fashion Style si è mostrato sui social insieme a sua figlia, segno dunque che è riuscito a incontrare la sua bambina e a trascorrere del tempo in spensieratezza con la piccola.

Letizia Porcu nel mentre non ha replicato alle dure parole di Federico, tuttavia come sappiamo da mesi i due si stanno ripetutamente scontrando. L’ex compagna dell’acconciatore nel mentre si è rifatta una vita e a oggi è nuovamente innamorata.