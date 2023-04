Amici 22: festa a sorpresa per Angelina, che si commuove per la lettera di Federica (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2023

Il compleanno di Angelina ad Amici 22 e le perole di Federica

In questi giorni Angelina ha compiuto 22 anni e quindi gli allievi di Amici 22 hanno deciso di festeggiare il suo compleanno con un pic-nic a sorpresa nel giardino sul retro della casetta. La cantante è rimasta felicissima di questo e si è anche un po’ commossa, specialmente quando tutti gli altri hanno cantanto il suo brano “Voglia di vivere”.

Successivamente Federica, anche lei cantante e con la quale Angelina ha instaurato una strettissima amicizia, ha preso la parola. Le due ragazze hanno creato un bellissimo rapporto all’interno del talent. Ed è bellissimo vedere un bene così profondo tra due ragazze che a volte sono state anche messe a confronto nel programma. L’allieva di Arisa ha quindi letto una lettera all’allieva di Lorella Cuccarini. Ecco le sue parole:

“Cara Angelina, innanzitutto buon compleanno. Ormai mi conosci abbastanza bene da sapere quanto è difficile per me leggere le cose che scrivo. Ma per te farò questo sforzo, perché sei una persona speciale. Vorrei ringraziarti. Tu probabilmente non te ne rendi neanche conto del bene che mi fai, quindi voglio spiegartelo. Io grazie a questo posto ho trovato una grande amica, una confidente, un’alleata, una pazza proprio come me. Ti ringrazio di condividere con me così tanti momenti, come le risate che ci facciamo quando abbiamo momenti di pazzia, tipo fare il solletico agli alberi. Ti ringrazio ogni volta che sono triste per qualcosa e tu mi fai quella buffa ma bellissima preghiera che hai inventato. E mi fa tornare subito il sorriso. Ti ringrazio perché condividi con me tutte le tue paure e le tue fragilità e anche le cose che ti sembrano imbarazzanti.

Perché sai che io non ti giudicherei mai e che ti capisco. Ti ringrazio perché sono sempre una delle prime persone a cui fai ascoltare le tue nuove creazioni. E nonostante la mia poca esperienza mi chiedi sempre un parere. Io Angy ti ammiro molto. Ammiro la tua forza nella vita, ammiro la tua intelligenza e ammiro tantissimo la tua umiltà che ti contraddistingue sempre e ti rende ancora più gigante. Oggi è un giorno molto importante per te, lo stavi aspettando con tanta impazienza da fare il countdown. So che purtroppo non possono essere qui le tue persone del cuore per festeggiare con te. Ma spero con tutto il cuore di farti sentire comunque un po’ a casa anche in mezzo a noi. Rimani sempre così come sei”.

Le due allieve di Amici 22 si sono poi abbracciate commosse. Successivamente, al taglio della torta, anche Angelina ha fatto il suo discorso: “Tendenzialmente piango. Però, la maggior parte delle volte che piango desidero che sia per felicità. Perché è molto più bello piangere di felicità. E il regalo più bello che ho ricevuto oggi è stato piangere di felicità. Perché non mi aspettavo una cosa del genere. E quindi sono proprio contenta di essere qua con voi, non me lo dimenticherò mai”.