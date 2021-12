2 Federico Fashion Style a Ballando

Terminata l’avventura a Ballando con le Stelle, non sono stati solo i suoi protagonisti diretti a tracciarne un bilancio. Sulle colonne dell’ultimo numero di Novella 2000 trovate infatti anche un’intervista a Letizia, compagna di Federico Fashion Style, firmata Tiziana Cialdea.

“Io ho tifato per Federico settimana dopo settimana, e sono contenta che sia arrivato fino alla fine, perché so quanto si è impegnato”, commenta Letizia. “Ha fatto davvero un bel percorso, sia come ballerino che a livello caratteriale. Poi rimane sempre un personaggio che divide: o lo ami o lo odi. Il suo modo di porsi sul palcoscenico è sopra le righe, ma al di là delle telecamere,” aggiunge, “è una delle persone più buone, rispettose e autentiche che io conosca”.

La chiave del successo di Federico Fashion Style a Ballando, in effetti, è stata per tutti la disponibilità a spogliarsi metaforicamente dei lustrini che sfoggiava in pista, per dare finalmente di sé un’immagine diversa, meno costruita e più spontanea.

Federico, Letizia e Sophie

Letizia è legata a Federico sin da quando era ancora una ragazza, e con il parrucchiere delle star non ha solo un legame sentimentale, ma anche un rapporto di lavoro e soprattutto condivide la professione di genitore della piccola Sophie.

Entrambi hanno fortemente voluto la bambina, ma per darla alla luce è stata necessaria l’inseminazione artificiale. Qualcuno continua a insinuare che il ricorso a questa procedura nasconda la presunta omosessualità di Federico.

“Possono dire quello che vogliono”, risponde Letizia. “L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi”, si schermisce Letizia. “Tante donne vivono questo percorso come un incubo”, continua, “perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita”, svela, “in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico”.