Ballando con le Stelle: chi sarà il vincitore? Scopriamo cosa dicono i sondaggi

I sondaggi sul vincitore di Ballando con le Stelle

I finalisti di Ballando con le Stelle

Ci siamo. Mancano poche ore e finalmente assisteremo alla finale di Ballando con le Stelle. Chi sarà il vincitore di questa edizione? Al momento è tutto da decidere, ma i sondaggi a riguardo sembrano essere piuttosto chiari. Scopriamo insieme cosa dicono.

Reality House, sito che di tanto in tanto chiede parere ai telespettatori sui vari concorrenti del programmi TV, ha pubblicato un sondaggio sul vincitore di Ballando con le Stelle. I fan della trasmissione condotta da Milly Carlucci non sembrano aver avuto alcun dubbio in merito. Stando a quanto scelto dal pubblico da casa a trionfare quest’anno sarà Arisa con il ballerino Vito Coppola con il 48% di preferenze.

A seguire medaglia d’argento per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Ritornati in corsa per la felicità di molti sono stati premiati dal pubblico con un secondo posto e il 18% di voti. Nel gradino più basso del podio, invece, ritroviamo Valeria Fabrizi e il coreografo Giordano Filippo. A loro i fan di Ballando con le Stelle hanno dato il 15% totale.

Secondo i sondaggi a posizionarsi al quarto posto è invece Sabrina Salerno e il ballerino Samuel Peron. La cantante e il ballerino contato l’11% di voti. Fanalini di coda a pari merito con il 4% troviamo invece Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina e Morgan con Alessandra Tripoli.

Precisiamo che ovviamente si tratta semplicemente di un sondaggio e potrebbero certamente variare le posizioni, così come il vincitore di questa stagione di Ballando con le Stelle. Verrà confermato il pronostico del pubblico? E voi vi trovate d’accordo con tale responso? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Nel mentre vi invitiamo a non perdervi l’ultimissimo appuntamento con la trasmissione, in onda su Rai 1 in prima serata!