Chi è Federico Fashion Style? Età, figlia, prezzi e Instagram

Conosciamo meglio, tra news e curiosità, chi è Federico Fashion Style: dall’età alla figlia, per passare ai prezzi del suo Salone e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Federico Fashion Style

Nome e Cognome: Federico Lauri (nome d’arte Federico Fashion Style)

Data di nascita: 5 ottobre 1989

Luogo di Nascita: Anzio (Roma)

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 65 kg (fonte chiecosa)

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Hair Stylist

Fidanzata: Letizia

Figli: Sophie

Tatuaggi: Federico non ha tatuaggi visibili sul suo corpo

Profilo Instagram: @federico_fashion_style

Federico Fashion Style età e biografia

Cosa sappiamo della biografia di Federico Fashion Style? Partiamo con il dirvi che il suo vero nome e cognome è Federico Lauri.

Ma quanti anni ha Federico e qual è la sua altezza? L’acconciatore romano è nato il 5 ottobre 1989 ad Anzio, in provincia di Roma. La sua età attuale corrisponde quindi a 32 anni. L’altezza, invece, è di 1 metro e 75 centimetri, per 65 kg di peso.

Che altre informazioni abbiamo sulla biografia di Lauri? Purtroppo non abbiamo grandi informazioni sui suoi genitori, ma siamo a conoscenza del fatto che abbia un legame molto forte con la sua madre. In più occasioni, anche nei programmi TV, infatti, non ha che manifestato amore per la sua mamma. Ma vediamo cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata: figlia

Passiamo alle curiosità sulla vita privata di Federico Fashion Style. Ci si chiede spesso se Federico Lauri sia o meno sposato. In realtà lui e la compagna Letizia non sono uniti in matrimonio. A rivelarlo è stato lui stesso nel suo programma su Real Time. Dunque ad oggi Letizia non è sua moglie. Federico e Letizia ha una figlia di nome Sophie Maelle.

La bambina ha 3 anni e spesso Federico, così come la sua compagna, la mostrano sui social e non mancano occasione di dichiararle il loro amore. Lauri per sua famiglia, così come ogni genitore, sta facendo dei sacrifici importanti, lavorando 15 ore al giorno. Una curiosità su Sophie: la madrina di battesimo è Valeria Marini, come gentilmente riportato da chiecosa.

Ma anche la compagna di Federico Lauri, Letizia è impegnata in questo‘mondo’. La donna infatti ha shop online dedicato alla vendita di abiti. Il negozio porta il nome di sua figlia e si chiama Sophie Maelle Shop.

La polemica dopo il Covid-19

Dopo le vacanze 2020 in Sardegna sui social, Federico Fashion Style ha dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19. Per tale ragione ha confidato di mantenere prudenza ed evitare luoghi affollati. Così Federico ha raccontato di essersi sottoposto al tampone e risultato positivo. L’acconciatore aveva specificato, tra l’altro, di aver effettuato il test quando era ancora sull’isola, risultando negativo e che solo in un secondo momento ha accusato i sintomi:

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me…ho contratto il COVID-19. Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”.

Covid-19 che, purtroppo, ha coinvolto anche la sua compagna Letizia e la figlia Sophie. Dopo aver rispettato tutta la prassi necessaria, Federico Fashion Style ha informato di essere finalmente guarito dal virus e che anche i suoi negozi sono tornati operativi, eccetto quello di Anzio, sottoposto a sanificazione, mentre i dipendenti a tampone.

Ma vediamo ora dove seguire

sui

e in particolare su

.

Dove seguire Federico Fashion Style: Instagram e social

I più curiosi hanno la possibilità di seguire

sui

.

social

L’acconciatore è presente con un profilo ufficiale su Instagram. Federico Fashion Style è presente su Instagram, con l’account @federico_fashion_style, dove condivide tutto sul suo lavoro, ma anche sulla sua vita privata.

Su Facebook, invece, sono presenti varie pagine e gruppi a lui dedicati. Federico, però, è molto presente sui social, anche tramite il profilo della sua compagna Letizia, con il nick @letizia_sphiemaelle. Ma non solo. Anche la figlia Sophie è presente sul web con l’account @sophiemaelle_lauri.

Scopriamo ora quello che c’è da sapere sulla sua carriera.

Carriera

Da sempre affascinato da questo mondo, Federico fin da piccolo si dilettava nel creare acconciature per le proprie bambole. Il suo desiderio più grande, infatti, è sempre stato quello di diventare un popolare hair stylist e riscuotere, negli anni, enorme successo.

Dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, si è concentrato sull’attività da parrucchiere. E qui, seppur abbia iniziato come assistente, ha mostrato grande talento, che l’ha così spinto a 18 anni ad aprire il primo negozio ad Anzio e non solo.

Federico Fashion Style è famoso per essere il parrucchiere dei Vip. In questi anni tantissimi volti noti della TV e non hanno fatto affidamento su di lui e i suoi più stretti collaboratori.

Questo ha dato sicuramente lustro alla carriera dell’hair stylist, che di anno in anno continua ad ottenere maggiore popolarità nel nostro Paese.

Così come lui, sono molto famosi anche i suoi saloni di bellezza. Ecco cosa sappiamo a tal proposito.

Il Salone delle Meraviglie

Poco dopo aver compiuto 18 anni, Federico Fashion Style ha aperto il suo primo negozio ad Anzio. Pian piano, però, l’acconciatore ha dato modo di farsi conoscere anche nel resto d’Italia. Sono presenti, infatti, anche altri punti vendita, tra cui uno a Milano, precisamente a Corso Como e in Sardegna. Poi ancora ne è presente un altro in Piazza di Spagna e un altro in zona Eur e infine un altro in zona Napoli.

Federico è famosissimo non solo per questo, ma anche per essere protagonista del fortunato programma di Real Time, dal 2019, dal titolo Il Salone delle Meraviglie.

Recensioni e prezzi del Salone

Come dicevamo Federico Fashion Style è davvero famosissimo e amato non solo dalle persone comuni, ma anche da numerosi vip, da Valeria Marini a Giulia De Lellis e non solo.

Sebbene i prezzi possano risultare elevati, i suoi saloni sono sempre molto affollati (e le polemiche non mancano). Nonostante questo però Federico procede dritto per la sua strada.

Il listino prezzi, comunque, è possibile consultarlo attraverso il suo sito ufficiale. Sul suo conto non mancano anche varie recensioni, e molte di esse sono piuttosto positive:

“Dicono che io ormai sia tra i più affermati parrucchieri ed hairstylist d’Italia. Il fatto che i più ormai mi conoscano come Federico Fashion Style ne è certamente una conferma così come lo sono, in egual modo, la stima e l’affetto che ricevo ogni giorno”.

Argomento dei prezzi affrontato anche a Live Non è la d’Urso, dove Federico ha avuto uno scontro accesissimo con Antonella Mosetti e dove si sono rivolti accuse reciproche a vicenda:

“Sono veramente tanti anni che noi non ci vediamo. Perché l’ho bloccato? Beh… mi è arrivata una botta di conto! Non potevo crederci, dato che siamo amici. Ho fatto delle extension“.

Attacchi da cui Lauri si è difeso.

Le bambole di Federico Fashion Style

Una trovata che ha lasciato tutti a bocca aperta quella delle bambole di Federico Fashion Style. Si tratta, come dicevamo, di bambole che è possibile pettinare improvvisandosi acconciatore come lui, utilizzando degli strumenti del mestiere (all’interno della scatola).

A dare la notizia è stato il sito Webboh.it che ha informato anche sui prezzi delle bambole. Ci sono infatti a disposizione due versioni differenti: una a busto intero vestita da sposa, l’altra invece a mezzo busto. La prima costa Euro 59.99, mentre la seconda Euro 39.99.

A giugno 2021 Federico Fashion Style pubblica il suo singolo Io Sono Pazzesco. A ottobre dello stesso anno entra a far parte del cast di concorrenti di Ballando con le Stelle 2021.

Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle 2021

Sabato 16 ottobre 2021 inizia su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle! Anche quest’anno come al solito il talent show sarà condotto da Milly Carlucci e tra i concorrenti in gara c’è anche Federico Fashion Style.

Federico e Anastasia sono arrivati quinti a pari merito con Valeria e Giordano.

Novella 2000 © riproduzione riservata.